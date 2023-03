ROMA (ITALPRESS) – Classe 1999, toscano di Lucca, figlio d’arte (papà Gabriele è stato a lungo fra i big in regione), e già con un palmares che promette di scalzare il genitore come top della famiglia. Ecco in sintesi Christopher Lucchesi jr., il primo leader del nuovo Pirelli Star Rally4 e della sua massima serie, il TOP, che ha vissuto a Il Ciocco il primo degli otto appuntamenti stagionali. Al ritorno su una due ruote motrici dopo una buona annata al volante di una Skoda Fabia R5, il due volte vincitore del trofeo Peugeot Competition (nel 2020 con la 208 R2B e nel 2021 con la 208 Rally4) contava di ritrovare lo sperimentato feeling con la Peugeot 208 Rally4 e spuntarla sulle strade di casa. Così è stato, visto che è stato costantemente il migliore dei trofeisti Pirelli, suggellando così nel miglior dei modi la rinnovata abbinata con la navigatrice Chiara Lombardi, chiamata a sostituire stabilmente Titti Ghilardi, anche mamma del pilota, dopo che già lo aveva fatto occasionalmente al Sanremo 2021. Partito con cautela, affidandosi alle Pirelli Cinturato per la breve prova del venerdì sera, Christopher è poi passato sabato, seguendo i suggerimenti che i tecnici Pirelli forniscono prova per prova ai piloti in base ai riscontri sulle prove speciali, prima alle RA7 anteriori e RA7+ posteriori sulle iniziali prove con tratti di umido, per poi affidarsi alle RA5 quando il fondo si è del tutto asciugato. Alle sue spalle il ruolo di primo inseguitore se lo è inizialmente assunto Stefano Santero (unico con la Renault Clio Rally4 contro le Peugeot 208 di tutti gli altri), ma già sul terzo tratto cronometrato il piemontese usciva di strada perdendo oltre 4′. Così alle spalle di Lucchesi iniziava il testa a testa fra Davide Nicelli e Fabio Farina per il posto d’onore e fra Moreno Cambiaghi e Giorgio Cogni per il quarto posto: alla fine classificati nell’ordine di citazione e tutti racchiusi in appena una trentina di secondi. Promettente avvio di gara per il siciliano Michele Coriglie, poi attardato da scelte di set-up non ottimali e alla fine settimo dietro Nicola Cazzaro, sesto nonostante il tempo perso sul primo passaggio a Renaio. Dietro Coriglie dopo una gara in crescendo si trova il più giovane dei contendenti, Michael Rendina, classe 2002 e figlio di Max, vincitore del titolo Produzione nel Campionato del Mondo 2014: buon sangue non mente. A completare il quadro Emanuele Fiore al nono posto mentre Graziano Nember ha concluso quasi subito la sua gara. Ora il trofeo Pirelli Star Rally 4, che vede anche il coinvolgimento e il supporto di Sparco, è pronto per il debutto nel weekend della serie legata al Campionato Italiano Rally Terra (CIRA) che si aprirà domenica in Val d’Orcia.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

