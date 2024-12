ROMA (ITALPRESS) – Samsung Electronics annuncia la nomina di Louis Kim a nuovo Presidente della sua filiale italiana. A lui riporteranno i responsabili di tutte le diverse aree di business: Nicolò Bellorini, Vice President Head of Business Mobile eXperience, Bruno Marnati, Vice President Head of Audio Video, Daniele Grassi, Vice President Head of Home Appliances Davide Corte, Head of IT e Dario Guido, Vice President of Health & Medical Equipment Division. In qualità di Presidente di Samsung Electronics Italia, Louis Kim avrà altresì la responsabilità di tutte le funzioni aziendali a supporto del business, compreso la divisione Corporate Marketing guidata da Emanuele De Longhi, la divisione e-commerce, diretta da Daniela Denise Demarco, e le funzioni di staff. Principale obiettivo del Presidente e del team italiano è quello di consolidare ulteriormente le divisioni aziendali attraverso un approccio integrato, valorizzando al massimo le sinergie tra le diverse categorie di prodotto.

“Sono profondamente onorato ed entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso alla guida di Samsung Electronics Italia. L’Italia rappresenta per Samsung uno dei mercati più rilevanti e strategici sia a livello europeo che globale. La mia priorità sarà quella di continuare a rafforzare il rapporto di fiducia con i nostri utenti, clienti, partner ed istituzioni, in modo da posizionare il nostro brand fra i più amati in Italia, come un partner affidabile che offre soluzioni tecnologiche innovative in grado di migliorare la vita delle persone e contribuire allo sviluppo di un futuro più connesso, sostenibile e inclusivo”, ha commentato Louis Kim in occasione della sua nomina.

Louis Kim, classe 1971, vanta un’esperienza quasi trentennale in Samsung Electronics. Approdato in azienda nel 1996, nel corso degli anni ha ricoperto diversi incarichi di crescente responsabilità: il suo primo ruolo è stato nell’area International Business Development presso l’headquarter coreano a Suwon. Successivamente ha lavorato in qualità di Corporate Marketing Manager nella filiale canadese di Samsung e avuto varie esperienze nel Sales Marketing in Corea con una parentesi anche in Samsung Electronics France. Il suo ultimo incarico, prima di arrivare al vertice della sede italiana di Samsung, è stato quello di Presidente di Samsung Electronics Australia. Con una lunga carriera nel settore retail, Louis Kim è esperto in Consumer Electronics, Business Development e Marketing.

Laureato in Bachelor of Arts (B.A.) presso la Korea University di Seul, ha poi conseguito un MBA presso la McGill University in Canada.

