ROMA (ITALPRESS) – Questi i premi vincenti della Lotteria Italia:
Il primo premio vince 5 milioni / tagliando T270462, venduto a Roma
Secondo premio, 2,5 milioni / E334755 venduto a Ciampino (Roma)
Terzo premio, 2 milioni / L430243 venduto a Quattro Castella (Reggio Emilia)
Quarto premio, / 1,5 milioni / D019458 venduto a Ierzu (Nuoro)
Quinto premio / 1 milione / Q331024 venduto ad Albano Laziale (Roma).
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
