L’ospedale Villa Scassi di Genova pronto ad accogliere quattro ustionati dell’incendio di Crans-Montana

GENOVA (ITALPRESS) – L’ospedale Villa Scassi di Genova è disponibile ad accogliere fino a quattro ustionati nell’incendio di Crans-Montana. Lo ha spiegato il direttore del Centro grandi ustionati, Giuseppe Perniciaro, in un punto stampa convocato nella struttura: “Noi siamo prontissimi – ha spiegato –. Da ieri ci siamo attivati con la Regione e la Protezione Civile e abbiamo dato subito la disponibilità. Noi siamo un centro di riferimento europeo per le ustioni, accreditato un mese fa, e quindi abbiamo tutte le caratteristiche per aiutare. Come Centro ustioni abbiamo quattro posti di terapia intensiva di base (per ustionati intubati in coma farmacologico con ustioni gravi oltre il 20%) e otto posti di terapia sub-intensiva che vengono attivati al bisogno. In emergenza si possono attivare altri posti in rianimazione. Al momento abbiamo dato la disponibilità per due posti di terapia intensiva realmente liberi e altri due in sub-intensiva”. Predisposta anche un’équipe per un’eventuale spedizione in Svizzera: “Abbiamo già la squadra pronta: un rianimatore, un chirurgo delle ustioni esperto, un chirurgo più giovane e un infermiere esperto. È il team base europeo per le aree di emergenza. In genere è la Protezione Civile nazionale che attiva la regionale. Noi siamo pronti: se ci dicono di partire fra un’ora, andiamo su”, ha aggiunto Perniciaro.

“L’ustione è un politrauma, non si guarda mai solo all’ustione in sé. Spesso ci sono traumi da schiacciamento perché, se questi poveri ragazzi sono rimasti intrappolati, saranno saliti uno sull’altro per cercare una via di fuga”, ha spiegato. “Molti hanno inalato fumi perché era un ambiente chiuso. Per chi cura le ustioni non c’è niente di peggio, perché in due minuti il polmone si blocca e non scambia più ossigeno e anidride carbonica”, ha concluso.

“È probabile che arrivino due o tre feriti, ma non abbiamo ancora la conferma definitiva”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò. “L’ospedale Villa Scassi è un fiore all’occhiello, ci siamo messi a disposizione tramite la Farnesina e la Croce Rossa per accogliere i feriti gravemente ustionati – ha aggiunto Nicolò -. Attendiamo gli eventi. Siamo in contatto continuo con la Farnesina e la Croce Rossa, non abbiamo ancora conferme”.

