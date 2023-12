NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Saranno Los Angeles Lakers e Indiana Pacers a contendersi la prima edizione della Nba Cup, in programma nella notte tra sabato e domenica. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, LeBron James veste i panni da trascinatore contro New Orleans, che ribatte colpo su colpo nel primo quarto, ma che poi si inchina al Re che mette a segno tre tiri dalla distanza in un minuto, marcando la differenza (54-67 all’intervallo) e quindi allungando fino al termine, con un risultato eloquente: 133-89 per i Lakers, con James a chiudere con 30 punti, 5 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Austin Reaves (17) ed Anthony Davis (16). Gara sottotono per i Pelicans, dove il miglior marcatore è Trey Murphy III con 14 punti.

In finale i Lakers affronteranno i Pacers, che hanno regolato 128-119 nell’altra semifinale i Milwaukee Bucks, nonostante il solito Giannis Antetokounmpo (37 punti e 10 rimbalzi per lui a referto). Grande protagonista del successo di Indiana Tyrese Haliburton: 27 punti, 15 assist e 7 rimbalzi per il classe 2000, ben assecondato da Myles Turner (26 punti).

