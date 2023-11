Lorito “Da Bocelli parole che inneggiano a bellezza e bene”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Il maestro Bocelli ci ha deliziato non solo con la sua musica, ma anche con le sue parole. Abbiamo sentito parole vere, che inneggiano alla bellezza e al bene, che è anche l'obiettivo della fondazione Bocelli, che sta facendo un grandissimo lavoro in zone difficili del pianeta, salvando persone, dando opportunità, portando acqua e servizi primari. Un lavoro straordinario e siamo orgogliosi e contenti di avere avuto oggi qui con noi il responsabile di tutto questo che ci ha regalato questa grandissima emozione". Così il rettore dell'Università Federico II di Napoli, Matteo Lorito, parlando con i giornalisti a Napoli a margine del conferimento della Laurea magistrale Honoris Causa in Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali al tenore Andrea Bocelli che è diventato così il primo laureato dell'ottocentesimo anno accademico dell'Ateneo. xc9/vbo/gtr