MILANO (ITALPRESS) – Lorenzo Fragola potrebbe essere il testimonial perfetto della campagna: scrivo e pubblico solo quando ho qualcosa da dire, attitudine non scontata nel mondo della musica moderna ma che Fragola, attento, riflessivo, appassionato, vive come l’unica forma possibile di comunicazione dove l’urgenza creativa, la ricerca, la scrittura non devono essere legate alle leggi del mercato ma piuttosto alla qualità della musica, all’urgenza che spinge un artista a condividere con il pubblico una nuova canzone, un nuovo disco.

Ed ecco che a distanza di tre anni dall’ultimo lavoro Lorenzo Fragola torna con “1XTE1XME”, il nuovo singolo inedito che sarà disponibile da venerdì 13 giugno in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

“Non sempre quando scrivi una canzone il significato è palese nella tua mente fin da subito, a volte le parole arrivano e il significato trova forma solo ascoltando il brano finito” racconta Fragola che aggiunge: “Mi trovo bene a scrivere d’estate, è un mood che mi appartiene perché mi da la possibilità di essere più leggero, in contrasto con una parte di me sicuramente più pesante che prende piede durante tutto il resto dell’anno”.

Parlando del brano poi racconta: “Se penso all’estate penso a qualcosa che sembra scorrere veloce, che si consuma sempre troppo in fretta lasciandoci la sensazione di doverla divorare in fretta, godersela a tutti i costi”.

