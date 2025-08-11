BARI (ITALPRESS) – Da oggi Lorena Saracino è la nuova direttrice responsabile de L’Edicola. Giornalista di lungo corso, 65 anni, nata a Brindisi ma barese d’adozione, Saracino ha alle spalle “una carriera articolata e prestigiosa”, si legge in una nota. Ha lavorato per il Quotidiano di Puglia, Telenorba e Rai, ed è tra i fondatori del quotidiano Bari Sera. Per 17 anni ha seguito la cronaca politica e i principali fatti di attualità per il Corriere del Mezzogiorno. Lo scorso aprile ha concluso il mandato di presidente del Co.Re.Com. Puglia.

“Benvenuta a Lorena Saracino, scelta per la sua professionalità e il suo radicamento sul territorio, doti che si uniscono a competenza ed esperienza – dichiara l’editore Vito Ladisa -. Siamo certi che la sua guida saprà rafforzare il ruolo de L’Edicola come punto di riferimento per i lettori”.

– foto profilo Linkedin Lorena Saracino –

(ITALPRESS).