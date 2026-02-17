Lorello “Bronzo emozione unica, ci ho creduto fino alla fine”

MILANO (ITALPRESS) - "Un'emozione unica anche dopo giorni? Soprattutto quando la ritiro fuori dal cofanetto mi viene sempre la pelle d'oca da rivedere, è stupendo. Non me lo aspettavo, ma ci credevo e come ho detto è stata un'impresa e sapevo di potercela fare, di poterci arrivare e ci ho creduto fino alla fine". Lo ha dichiarato Riccardo Lorello, medaglia di bronzo nel pattinaggio di velocità 5000m uomini. "La medaglia a casa mia? È stato bello perché penso di aver regalato ai nonni una grande gioia in primis di esser venuti a vedere la gara e di aver partecipato anche loro attivamente all'Olimpiade dato che loro ci sono sempre dietro le quinte della mia vita e della mia carriera sportiva". pia/gm/mca2