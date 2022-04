L’Oréal archivia il primo trimestre 2022 con un fatturato pari a 9,06 miliardi, in aumento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2021. A parità di perimetro, la crescita dei ricavi del gruppo è stata del 13,5%, mentre a cambi costanti del 13,9%. La società ha riportato inoltre una crescita equilibrata per segmento di prodotto e per zona geografica, con una forte ripresa delle vendite nei negozi fisici pari al 15,5%. “Sullo sfondo dell’invasione dell’Ucraina e del rafforzamento delle misure sanitarie in Cina. L’Oréal ha registrato un primo trimestre forte. Nei primi tre mesi dell’anno è proseguito il trend di crescita del mercato globale della bellezza, con comportamenti di acquisto dei consumatori non influenzati dall’inflazione”, ha commentato Nicolas Hieronimus, Ceo di L’Oréal. “Abbiamo sfruttato al massimo la nostra strategia omnicanale, con un chiaro rilancio delle vendite offline mentre l’e-commerce ha continuato a crescere, rappresentando il 25,8% delle vendite. Grazie agli sforzi incessanti dei nostri team in tutto il mondo – ha aggiunto -, perseguiremo la nostra strategia di sfruttare innovazione e investimenti all’avanguardia per guidare la crescita dei nostri marchi e migliorare la loro desiderabilità in futuro. Pur consapevoli della volatilità e dell’incertezza, rimaniamo ottimisti riguardo alle prospettive per il mercato della bellezza e fiduciosi nella nostra capacità di sovraperformare il mercato nel 2022 e raggiungere un altro anno di crescita delle vendite e dei profitti”, ha concluso. (ITALPRESS).

