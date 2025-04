L’ora legale, un mini jet lag che influenza la nostra vita

MILANO (ITALPRESS) - La cronobiologia è la scienza che studia i ritmi biologici e i processi temporali negli organismi viventi. Un concetto cardine di questa disciplina è che i ritmi circadiani, cioè i cicli biologici che si ripetono ogni 24 ore regolati da un orologio interno, influenzino le funzioni fisiologiche e patologiche. Nell'uomo è stato rilevato che le variazioni temporali sono legate a una maggiore frequenza di malattie acute, quali ad esempio quelle cardiovascolari. Comprendere questi ritmi è fondamentale per ottimizzare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie, adattandoli ai cicli naturali biologici del corpo. "Ogni volta che cambiamo l'ora è una sorta di sfasamento dei ritmi di sincronizzazione, in particolare questo di marzo, che è il peggiore": lo ha detto Roberto Manfredini, professore ordinario di medicina interna presso l'Università degli Studi di Ferrara e direttore dell'unità operativa complessa di clinica medica dell'azienda ospedaliera di Ferrara, e uno dei massimi esperti italiani in cronobiologia, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl