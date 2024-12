LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una risoluzione proposta da Malta al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, volta a migliorare la protezione dei bambini nelle zone di guerra, è stata formalmente adottata con il sostegno di oltre 100 stati membri. Il ministero degli Affari Esteri di Malta ha affermato che la risoluzione rappresenta un “passo fondamentale verso il rafforzamento degli sforzi globali per proteggere i bambini colpiti da conflitti armati”. La risoluzione “rafforza la risposta della comunità internazionale alle gravi violazioni contro i bambini nei conflitti armati”. In particolare, la risoluzione chiede un responsabile passaggio di consegne delle responsabilità di protezione dei bambini ai team nazionali delle Nazioni Unite e sottolinea il “ruolo critico” dei consulenti per la protezione dei bambini nelle missioni dell’organizzazione.

Sottolinea inoltre l’importanza di approcci specifici di genere per i bambini colpiti da conflitti. Per il ministro maltese degli Esteri, Ian Borg “la leadership di Malta riflette il nostro impegno a garantire che la protezione dei bambini rimanga una priorità negli sforzi di costruzione della pace e risoluzione dei conflitti”.

(ITALPRESS).

-Foto: Agenzia Fotogramma-

