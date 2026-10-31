Longevity Magazine – Puntata del 31/10/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella ventiduesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Gaetano Musumarra, chirurgo plastico. Al centro della puntata l'interazione tra benessere interno e bellezza esteriore, focus di un nuovo approccio clinico. sat/gsl