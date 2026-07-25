Longevity Magazine – Puntata del 25/7/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella quattordicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Antonio Scialdone, medico specialista in Oftalmologia medica e chirurgica, e Matteo Marcatili, psicologo e medico specialista in psichiatria. I temi al centro dei colloqui la prevenzione oculistica generazionale e la depressione. sat/gsl