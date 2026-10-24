Longevity Magazine – Puntata del 24/10/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella ventunesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di biomeccanica della colonna vertebrale, intervista Giada Sbalbi, fisioterapista. Tra i temi del confronto la bellezza intesa come naturale conseguenza della salute e della prevenzione e l'importanza della costanza nelle micro-abitudini quotidiane nel rafforzare la sicurezza interiore, alternativa concreta a interventi chirurgici invasivi. sat/gsl