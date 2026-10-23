Cortei, Bucci “C’è consapevolezza che si può manifestare senza distruggere”

GENOVA (ITALPRESS) - "Le manifestazioni, come ho sempre detto sono lecite, anzi doverose. Tutti hanno il diritto di manifestare. Io penso che, dopo tutto quello che è successo, ci sia consapevolezza da parte di tutti che si può manifestare senza distruggere". Lo ha detto Marco Bucci, presidente della Liguria, parlando dei cortei previsti per domani anche a Genova. xa8/mgg/mca1