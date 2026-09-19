Longevity Magazine – Puntata del 19/9/2026

MILANO (ITALPRESS) - Tutto per una sana e lunga vita. Nella quindicesima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Angelo Barbato, direttore sanitario Azienda ASL di Rieti, specialista in cardiologia e medicina preventiva e autore del libro "Singolarità Tecnologica verso Malattia Zero". Il tema al centro del colloquio è come l'intelligenza artificiale in medicina possa aiutare i dottori nella prevenzione e nella predizione di malattie. fsc/gsl