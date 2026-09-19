Gualtieri incontra Mamdani “Le città sperimentano soluzioni nuove ai problemi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "È stato un bellissimo incontro, abbiamo discusso di tanti temi e abbiamo una visione condivisa". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, uscendo dalla City Hall di New York, ha raccontato ai giornalisti il faccia a faccia a porte chiuse con il sindaco Zohran Mamdani, alla vigilia dell'Urban 20 Mayors Summit 2026. Gualtieri è a New York oggi e domani per partecipare al vertice che riunisce i sindaci delle principali città dei Paesi del G20 con l'obiettivo di portare la voce e le priorità delle grandi aree urbane nel confronto tra i leader mondiali. New York e Los Angeles sono le due città co-chair dell'Urban 20 di quest'anno. Al centro dei lavori tre grandi sfide: diritto alla casa ed emergenza abitativa, cambiamento climatico e costruzione di città sostenibili e resilienti, tutela delle comunità migranti e mobilità umana. xo9/sat/mca3 (Video di Stefano Vaccara)