SAN MARINO (ITALPRESS) – La trasferta del Segretario di Stato per lo sport di San Marino Teodoro Lonfernini a Malta si è aperta oggi con la partecipazione alla conferenza dei Ministri dello Sport dei paesi partecipanti ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa presieduta dal Ministro dell’Istruzione, dello Sport, della Gioventù, della Ricerca e dell’Innovazione della Repubblica di Malta Clifton Grima. Una conferenza in due sessioni durante le quali si è parlato di progetti di sviluppo per atleti d’èlite in paesi di piccole dimensioni, collaborazioni e progetti tra Stati finalizzate alla crescita sportiva e reperimento di risorse finanziarie, sia locali che internazionali, a beneficio dello sport e degli atleti ma anche di sport di base, reclutamento, salute dei ragazzi e degli atleti, monitoraggio degli stili di vita e impatto dello sport nella società e sulla salute pubblica.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini nei suoi interventi ha illustrato la situazione sammarinese, ha ricordato gli storici successi di Tokyo e il valore che essi hanno assunto per il Paese, ha ricordato i benefici che ha avuto per San Marino l’organizzazione dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 ed ha presentato le iniziative che vengono realizzate in sinergia con CONS e Federazioni ma non ha mancato di evidenziare le criticità che anche nel territorio vengono riscontrate. Ha presentato quelle che vengono considerate good practice di promozione sportiva per i giovani, iniziative storiche e innovazioni.

Si è trattato di un’occasione di confronto particolarmente prestigiosa che, pur nelle differenti peculiarità dei Paesi partecipanti ha evidenziato numerose similitudini ed ha stimolato confronti su temi cari a tutti i Piccoli Stati. L’evento si è chiuso con la tradizionale foto di rito e con un momento di networking fra Ministri che ha concesso di approfondire i rapporti.

Il primo giorno di trasferta del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini a Malta proseguirà con il ricevimento presso Auberge de Castille organizzato dal Primo Ministro di Malta Robert Abela in onore delle autorità ospiti al quale parteciperanno anche i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini e, a seguire, con la partecipazione alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi dei Piccoli Stati di Malta 2023 che si terrà alle 20.30 nella suggestiva Piazza dei Granai di Floriana.

-foto ufficio stampa Congresso di Stato Repubblica di San Marino-

(ITALPRESS).

