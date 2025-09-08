Londra, riaperto il terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow: era stato evacuato per perdita di sostanze pericolose

MILANO (ITALPRESS) – Riaperto il Terminal 4 dell’aeroporto londinese di Heathrow. Era stato chiuso in seguito ad un possibile incidente con sostanze pericolose. “I servizi di emergenza – fanno sapere dall’aeroporto – hanno confermato che il Terminal 4 può riaprire in sicurezza e stiamo facendo tutto il possibile per garantire che tutti i voli partano come previsto oggi. Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio causato, la sicurezza dei nostri passeggeri e colleghi è la nostra priorità assoluta. Invitiamo i passeggeri a contattare la propria compagnia aerea per le ultime informazioni sui voli di questa sera e i nostri colleghi saranno a disposizione fino a notte fonda per assistervi”.

