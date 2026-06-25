Londi “Bisogna intervenire per garantire sicurezza ai lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) - “Oggi purtroppo la riforma dello sport non ha centrato pienamente l’obiettivo. Dobbiamo assolutamente intervenire per garantire ai lavoratori massima sicurezza attraverso l’erogazione di servizi specifici legati alla salubrità degli ambienti dove si lavora”. Così Alessandro Londi, presidente Fiis, a margine dell’evento "Equità e sicurezza: le due leve dello sport che verrà" promosso a Roma da Asc-Attività Sportive Confederate. “L’argomento non viene spesso toccato da chi rappresenta queste realtà e noi vogliamo raggiungere dei livelli ottimali di equità e sicurezza”, prosegue Londi. mec/glb