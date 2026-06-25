L’inflazione torna a crescere, più costi per famiglie e imprese

NAPOLI (ITALPRESS) - L’inflazione accelera e a maggio raggiunge il +3,2% su base annua, rispetto al 2% dello scorso anno. L’aumento è stato spinto soprattutto da energia, carburanti e servizi come trasporti e tempo libero. L’incremento dei tassi BCE rischia inoltre di aumentare i costi per famiglie e imprese. Il punto dell'economista Gianni Lepre. col3/gtr