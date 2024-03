MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, durante il consiglio regionale in corso a Palazzo Pirelli, i consiglieri regionali del Partito Democratico hanno mostrato dei cartelli per protestare contro “i tagli dei fondi effettuati dalla giunta per le disabilità gravi e gravissime”, supportate con risorse statali del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) e con risorse regionali. “Per voi la disabilità vale meno dello 0.03 per cento” è la frase scritta sui cartelli. Secondo il capogruppo, Pierfrancesco Majorino, si tratta della “cifra che non si sta trovando e che incide sulla vita delle persone e questa giunta non trova lo 0.03 percento delle risorse per i disabili”. L’assessore alla Famiglia, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Elena Lucchini, ha invece evidenziato che “con il lungo e proficuo confronto con il ministero del lavoro salvaguardiamo il più possibile i contributi dei caregiver e ci impegniamo per implementare i servizi. La nuova rimodulazione dei fondi incide per 65 euro, calcolando gli 85 euro del fondo careviger che abbiamo deciso di introdurre. Le disabilità piu gravi non saranno interessate da rimodulazioni”. (ITALPRESS).

Foto: xp2