MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “Parchi lombardi per tutti, suggerimenti di visita per persone con disabilità” ed è l’e-book che sarà presentato in occasione della fiera ‘Fa la cosa giusta 2024′ in programma domenica 24 al Centro Congressi Allianz MiCo di Milano. Regione Lombardia coordina il progetto con diversi partner e con l’obiettivo comune di diffondere la cultura dell’inclusione e la conoscenza delle aree protette lombarde. Tra queste c’è il Parco Nord Milano che si estende tra i Comuni di Milano, Bresso, Cusano Milanino, Cormano, Cinisello Balsamo, Novate Milanese e Sesto San Giovanni. Tra le associazioni collaborano Aias Milano e Ledha, partner anche l’istituto tecnico scolastico Albe Steiner di Milano. I primi contenuti dell’e-book raccontano 8 parchi. Il lavoro è in continua evoluzione e prevede l’inserimento di ulteriori schede monografiche nel corso dell’anno. “E’ una tappa importante – ha detto l’assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia Gianluca Comazzi – di un percorso iniziato nel 2022 sul tema dell’inclusione nelle aree protette lombarde. Negli anni sono state pubblicate diverse guide sulle aree protette, come il progetto ‘Parchi senza barrierè che Regione Lombardia ha realizzato nel 2008. I tempi sono cambiati e così abbiamo deciso di scegliere un prodotto differente, fruibile ovunque, basta avere un pc o uno smartphone a portata di mano. In questo modo puntiamo a raggiungere più persone possibili”, ha concluso Comazzi. I contenuti sono stati adattati per dare maggiore risalto alle strutture e servizi che le aree protette mettono a disposizione per accogliere le diverse esigenze dei fruitori. Le associazioni, da parte loro, hanno dato un importante contributo per verificare in loco l’accessibilità delle strutture e per descriverle in modo appropriato. “La nostra Regione – ha aggiunto l’assessore regionale a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – vanta un prezioso patrimonio artistico, paesaggistico e naturalistico e sta crescendo sempre più la percezione di un territorio accogliente e attrattivo. Dobbiamo quindi investire in un turismo sempre più inclusivo e attento alle persone con bisogni speciali e disabilità fisiche e sensoriali. Il nostro impegno deve quindi essere rivolto a rendere gli spazi, le comunità, i territori, l’ospitalità, i servizi, la ristorazione, i percorsi e la mobilità accessibili e fruibili a tutti. Con questo e-book vogliamo quindi testimoniare come lo straordinario patrimonio dei Parchi di Lombardia sia condiviso da tutti e per tutti”, ha concluso Lucchini. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Regione Lombardia