MILANO (ITALPRESS) – Da lunedì 4 marzo saranno introdotte lievi modifiche all’orario delle corse del servizio sostitutivo Bergamo-Ponte San Pietro e di alcuni collegamenti “punto-punto” della mattina, istituiti da Trenord dallo scorso 5 febbraio, quando RFI ha dato il via ai lavori di raddoppio sulla tratta Ponte San Pietro-Bergamo e di potenziamento della stazione di Bergamo. La parziale rimodulazione dell’offerta è stata definita in seguito al monitoraggio continuativo del servizio sostitutivo svolto da Trenord, nel primo mese di attivazione. Complessivamente, il servizio sostitutivo messo in campo dall’azienda ferroviaria lombarda si è confermato adeguato alla domanda di traffico e alle esigenze di spostamenti da e per Bergamo. Dal 4 marzo le corse bus Bergamo-Bergamo Ospedale-Ponte San Pietro sostitutive dei treni delle linee Milano-Bergamo via Carnate e Lecco-Bergamo anticiperanno di 7 minuti l’orario di fermata a Bergamo Ospedale. Rimarranno invariati l’orario di partenza da Bergamo e di arrivo a Ponte San Pietro. Non sono previste modifiche di orario per le corse sostitutive che procedono nella direzione opposta, Ponte San Pietro-Bergamo Ospedale-Bergamo. Sarà posticipato di dieci minuti l’orario di partenza di sei corse mattutine del servizio “punto-punto”, ideato sulla base delle esigenze degli studenti diretti alle scuole di Bergamo. Non si prevedono variazioni dell’orario di arrivo a destinazione delle corse. (ITALPRESS).

Foto: Trenord