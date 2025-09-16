MILANO (ITALPRESS) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha tributato all’apertura dei lavori un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. Il presidente del consiglio regionale Federico Romani lo ha ricordato come “un artefice protagonista del Made in Italy, stilista riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Il suo lavoro attraversa mezzo secolo di cambiamenti. È stato un lavoratore instancabile e lascia un vuoto profondo nella società milanese e lombarda”.

– foto xh7/Italpress –

(ITALPRESS).