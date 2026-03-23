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Lombardia, Massari “Obiettivo legacy olimpica, turismo over 65 e accessibilità”
MILANO (ITALPRESS) - Archiviate le Olimpiadi di Milano-Cortina, dalle quali ci si aspetta una importante legacy internazionale, Regione Lombardia ora punta forte sull'accessibilità e sul turismo silver, quello over 65. Lo ha detto l'assessore lombardo al Turismo, Debora Massari, intervistato dall'Agenzia di Stampa Italpress. (ITALPRESS) trl/gsl