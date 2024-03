MILANO (ITALPRESS) – Cartelloni con la scritta “Per voi la disabilità vale meno dello 0,03%”: li ha depositati il capogruppo del Pd Pierfrancesco Majorino, oggi in Consiglio regionale, sui banchi della giunta Fontana, per ribadire la protesta contro i tagli apportati dalla Regione ai contributi per le famiglie delle persone con disabilità grave e gravissima. Sono gli stessi manifesti che il gruppo democratico ha sollevato durante la scorsa seduta. “Il 23 marzo tante associazioni saranno in piazza per protestare. Noi ci saremo e spero che tutto il Consiglio voglia essere in piazza per chiedere alla giunta di modificare la delibera regionale che taglia i contributi alle famiglie delle persone più fragili e impedisce l’accesso a nuove persone. Abbiamo protestato durante la scorsa seduta e lo faremo fino a quando sarà necessario”, spiega il capogruppo Pd. (ITALPRESS)

Foto: Ufficio stampa Pd Regione Lombardia