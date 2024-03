MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono circa 40mila le imprese del settore della moda, con oltre 233mila addetti ai lavori. “Il sistema moda regionale produce un giro d’affari di circa 26 miliardi di euro trainando l’economia della Regione e attraendo turisti da tutto il mondo. La spesa dei turisti provenienti da fuori Europa si concentra per il 78% su moda e abbigliamento” commenta Mauro Grandi, Ceo Area Fiera i dati emersi da Global Blue, operatore specializzato nel Tax Free Shopping oltre a rilevazioni realizzate dall’osservatorio Regionale dell’Assessorato al Turismo e Moda, presentando la quarta edizione di Cosmodonna, l’unica fiera in Italia interamente dedicata all’universo femminile in programma dal 19 al 22 aprile 2024 a Brescia. “Sarà l’occasione di conoscere partecipare a eventi e convegni, scoprire nuovi prodotti e le ultime tendenze di un settore che investe molto in innovazione e tecnologia – aggiunge Grandi -. La moda, oltre a trainare l’economia, è diventata anche un volano per il turismo. Lo shopping è una delle attività preferite dai viaggiatori che visitano la Lombardia con un indotto in crescita che è destinato ad aumentare sempre di più”.

La moda “è donna, è economia, ma anche sostenibilità e soprattutto è Made in Italy – prosegue – dobbiamo tutelare i nostri marchi visto che sono sempre di più le aziende storiche italiane controllate da fondi o gruppi esteri”. La sartoria italiana, la cura dei dettagli e dei materiali utilizzati rappresentano “un’impronta inconfondibile” per un settore che, comunque, si trasforma e si adatta: “A Cosmodonna sarà possibile apprezzare e scoprire tante novità come ad esempio la maglieria realizzata con cashmere rigenerato, o riciclato: pezzi esclusivi – conclude Grandi – ottenuti dalla tecnica della rigenerazione della fibra, una lavorazione che riproduce i principi dell’economia circolare riducendo del 90% il consumo di acqua, dell’ 80% il consumo di energia elettrica e del 95% il consumo di anidride carbonica per un prodotto finale di qualità ma particolarmente attento all’ambiente”.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Area Fiera