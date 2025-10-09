Lombardia in Giappone, Fontana “Missione consolida rapporti”

TOKYO (ITALPRESS) - "Consolidare i rapporti che esistono fra la Lombardia e il Giappone è fondamentale per accrescere le opportunità di collaborazione che già, ogni anno, aumentano sia per numero che per rilevanza. Sono assolutamente convinto che il rafforzamento dei rapporti tra questi due Paesi amici, sia storicamente che culturalmente, debba essere sostenuto con grande determinazione. Soprattutto in questo momento storico". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di una serie di appuntamenti che lo ha visto protagonista a Tokyo insieme al sottosegretario alle Relazioni internazionali, Raffaele Cattaneo. col/mgg/gtr