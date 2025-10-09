Lombardia, Cattaneo “Giappone partner importante”

TOKYO (ITALPRESS) - "Il Giappone è un partner importante. Siamo venuti anche per ricordare che la Lombardia è tecnologia avanzata, aerospazio, scienze della vita, ricerca avanzata". Lo ha detto a Tokyo il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della missione in Giappone con il governatore Attilio Fontana. col/mgg/gtr