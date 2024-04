MILANO (ITALPRESS) – “L’attivazione del Cup (Centro Unico di Prenotazione, ndr) unico è prevista entro la fine 2024 in otto enti sanitari pubblici e due privati. La gara è stata aggiudicata da due società e oggi avrò un incontro con i loro vertici, mentre il 5 giugno ci sarà il collaudo di questo impianto”.

Lo ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso durante una conferenza stampa di illustrazione degli ultimi provvedimenti in materia di sanità.

"Se il collaudo sarà andato a buon fine, lo attiveremo in via sperimentale entro la fine di giugno nell'Asst Franciacorta – ha spiegato – Dal 30 settembre ci sarà il completamento di tutta l'area della provincia di Brescia e il 31 dicembre allargheremo l'attività a 8 enti sanitari pubblici e due privati".

