Lombardia a Expo Osaka, Cattaneo “Tecnologie al centro collaborazione”

OSAKA (ITALPRESS) - "L'accordo di collaborazione che abbiamo sottoscritto con Osaka riprende una storia lunga di relazioni tra la Lombardia e Milano e la città di Osaka. Si può innestare una collaborazione che vede nell'economia e nelle nuove tecnologie il suo punto forte". Lo ha detto a Osaka il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, in occasione della missione in Giappone con il governatore Attilio Fontana. col/mgg/gtr