ROMA (ITALPRESS) – L’ennesima riconferma: la Puglia ha vinto per la quarta volta consecutiva – la sesta in assoluto – l’Olympic Dream Cup di taekwondo. Nell’edizione 2025 del trofeo nazionale, la regione del Sud Italia si è affermata come quella con il movimento più completo di tutti, in una classifica nella quale il Lazio e la Liguria hanno completato il podio occupando la seconda e la terza posizione. Così come il “Kim & Liù” degli scorsi giorni dedicato ai più piccoli, anche l’Olympic Dream Cup ha fatto segnare una grande partecipazioni di atleti provenienti da ogni parte d’Italia: in totale, sui tatami romani, sono stati circa 3000 le ragazze e i ragazzi impegnati, in rappresentanza di oltre 200 società sportive italiane. Presente per assistere alle gare anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Devo dire la verità, anche pensando alle precedenti edizioni, che è impressionante quanto è riuscita a fare la Federazione. Un tifo quasi da stadio, da calcio. Il taekwondo e la sua popolarità stanno crescendo in maniera impressionante. E’ un lavoro che parte da lontano con una semina importante, capillare e preziosa e una filiera che funziona portando atleti a vincere ai massimi vertici mondiali”. In precedenza invece Alessandro Onorato, assesore ai Grandi Eventi Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, aveva sottolineato l’importanza organizzativa e strategica di una rassegna del genere: “Il connubio fra il taekwondo e il Foro Italico sta diventando una realtà consolidata della mappa degli eventi di Roma. Migliaia di persone partecipano a questa manifestazione che porta ricchezza sotto tutti i punti di vista e promuove la possibilità per i giovani di fare sport”.

Cala così il sipario su quattro giorni di puro taekwondo: dal “Kim & Liu” all’Olympic Dream Cup, passando per importanti progetti umanitari, promozionali e di coinvolgimento come quelli delle esibizioni del Ciao Team, dei corsi di certification e operation match del Virtual Taekwondo e Next Gen e del Taekwondover. “E’ incredibile come anno riusciamo ad alzare l’asticella – commenta il presidente della Fita, Angelo Cito -. Questo innanzitutto grazie agli atleti e alle persone al seguito. I quattro giorni di quest’anno al Foro Italico sono stati davvero un motivo d’orgoglio per la federazione, siamo riusciti ancora una volta a battere i nostri record. Fondamentale è la collaborazione e il supporto del Comune di Roma e di Sport e Salute, che puntualmente ci aiutano a far diventare il nostro sogno una realtà. Diamo a tutti l’appuntamento al prossimo anno, quando al Foro Italico tornerà l’evento clou internazionale, il Roma Grand Prix”.

