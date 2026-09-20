Mattarella “Dialogo tra le culture e confronto delle idee motore della storia”

PORDENONE (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia di chiusura della 27^ edizione di “Pordenonelegge – Festa del libro e della libertà”, che si è svolta presso il Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di Pordenone. "Il dialogo tra culture e il confronto delle idee sono i motori della storia", ha detto il capo dello Stato nel suo intervento. Fonte video Quirinale. (ITALPRESS).