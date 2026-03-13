Lollobrigida “Vino in stagnazione, ma non è uno dei settori più critici in Italia”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il vino in questo momento non è uno dei settori più critici in Italia, ha un momento di stagnazione della crescita esponenziale che ha avuto negli anni precedenti. Alcuni vini vengono meno commercializzati perché c’è un cambio di consumi, ma i nostri imprenditori stanno cambiando il quantitativo di produzione che è uno degli elementi che determina i prezzi”. Lo ha detto il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida in video collegamento al forum di Assoenologi. Lollobrigida ha spiegato che nel ‘Coltiva Italia’, l’ultimo provvedimento in discussione al Parlamento, “stiamo lavorando per dare ai giovani la possibilità di continuare a fare gli agricoltori, garantendo quel ricambio generazionale di cui si parla da sempre e che prevede due cose: una è la passione, la seconda è il reddito degli agricoltori che deve essere garantito”.

Per il ministro “il vino va bevuto con responsabilità. Dopo di che c’è un atteggiamento di criminalizzazione di questo prodotto che non ha alcuna ragione di essere e porta invece dei danni impattanti sull’economia di tante nazioni. C’è stato un attacco a questo prodotto che non ci aspettavamo da parte della comunità scientifica seppur non in maniera unificata: è stato detto di tutto, come se fosse esclusivamente alcol, come se non si dovesse tener conto degli approcci di altra natura”.

