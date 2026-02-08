Lollobrigida, oro e record: la vittoria della mamma-atleta

MILANO (ITALPRESS) - Oro e record olimpico: un gran bel regalo nel giorno del suo 35esimo compleanno. L’azzurra Francesca Lollobrigida è salita sul gradino più alto del podio nei 3.000 metri di pattinaggio di velocità per il primo storico trionfo femminile con il tempo di 3:54.28. Per la classe 1991 nata a Frascati si tratta della terza medaglia in carriera ai Giochi Invernali dopo le due firmate quattro anni fa a Pechino 2022: argento sempre nei 3.000 metri e bronzo nella mass start. Il primo podio a cinque cerchi da mamma-atleta, a quasi tre anni di distanza dalla nascita del piccolo Tommaso, una gioia che ha condiviso con le altre atlete rivestendo un ruolo di primo piano da testimonial del 'Progetto Atlete in Maternità' promosso dal CONI e dalla Commissione Nazionale Atleti. “Volevo dimostrare – ha detto l’azzurra - di poter tornare ancora più forte, dopo la maternità: ho vinto un oro mondiale e un oro olimpico, da mamma. Volevo dimostrare a tutti che è possibile essere una madre e un'atleta di altissimo livello. Non è semplice, servono tante componenti, ma credo di essere riuscita nel mio intento “ . gm/mrv