Lollobrigida “Non ci sono tensioni particolari nella maggioranza”

“C’è un confronto continuo e ovviamente deve esserci un coordinamento appropriato tra le forze politiche di maggioranza per rispettare gli impegni assunti con i cittadini”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine di una convention di Fratelli d’Italia a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. xh7/sat/red