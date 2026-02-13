Lollobrigida “Le polemiche sui Giochi ci sono, ma anche un grande impatto”

MILANO (ITALPRESS) - "Polemiche sulle Olimpiadi? Come sempre ci sono polemiche, ma io guardo quello che le Olimpiadi stanno portando all'Italia, l'ammirazione nei confronti di una nazione capace di organizzare un evento in maniera eccezionale, con episodi marginali rispetto al grande impatto mediatico positivo che stanno avendo e poi ovviamente anche i risultati sportivi che ci mettono in condizione di sperare nel record". Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, presente a Casa Italia a Milano, in merito alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. pia/gm/gsl