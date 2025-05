BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Noi crediamo che si debba rivedere il regolamento e non rinviare, fare una cosa che sia realizzabile, che sia a garanzia dell’ambiente e della nostra economia europea”. Così il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca. L’Italia ha firmato insieme ad altri 10 Paesi europei un appello per la maggiore semplificazione degli obblighi imposti dalla legge europea.

I firmatari dell’appello chiedono di introdurre una categoria di Paesi con rischio insignificante. Gli operatori importano da questi mercati non dovrebbero essere obbligati a registrare la provenienza o il suolo utilizzato per produrre i beni, propongono. Un’altra richiesta è quella di limitare i controlli all’analisi del rischio, e non a uno standard minimo prefissato. “L’Italia è la prima nazione ad avere una strategia forestale essendo, ma l’aggravio dei controlli previsto ci mette in condizione di verificare che l’applicazione paritetica tra Paesi europei e Paesi in via di sviluppo è difficilmente ragionevole”, ha aggiunto Lollobrigida. “Noi abbiamo chiesto una revisione di questi regolamenti perché diventino applicabili e che non danneggino l’ambiente e l’economia”, ha detto ancora. L’entrata in vigore del regolamento europeo è stata rinviata di un anno, così come hanno deciso Consiglio Ue e Parlamento europeo a fine 2024. La piena efficacia del regolamento avrà luogo dal 30 dicembre 2025 e dall’anno successivo per le piccole e medie imprese.

