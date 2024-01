Lollobrigida “Fondamentale cancellare i rischi nel mondo agricolo”

ROMA (ITALPRESS) - "Non ci devono essere più morti né incidenti sul lavoro dovuti alla mancanza di fondi per strumenti di lavoro che limitino totalmente gli incidenti. Si passa da 30 a 90 milioni per l’acquisto di mezzi più sicuri, affiancati dai 400 milioni del Pnrr dedicati all’acquisto di mezzi agricoli e ai 225 milioni che il ministero ha scelto di investire", ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. xb1/ads/gsl