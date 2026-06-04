Lollobrigida “Di fronte ai rincari il governo ha lavorato incessantemente a sostegno di imprese e cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro governo è quello che più ha investito nel settore primario proprio per garantire una resilienza delle nostre imprese proprio nelle fasi difficili come l’attuale, siamo intervenuti con risorse che possono calmierare l’aumento dei costi di produzione. Le tensioni geopolitiche continuano a incidere su energia e fertilizzanti, con il rischio di ridurre i redditi dei nostri agricoltori. Di fronte ai rincari il governo ha lavorato incessantemente a sostegno di imprese e cittadini con misure tempestive. Con gli ultimi decreti legge il governo ha previsto un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta per acquisto di carburanti a beneficio del settore agricolo e della pesca”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, nel corso del question time alla Camera. “Il prossimo 8 giugno è stata convocata una riunione straordinaria dei ministri dell’Agricoltura del G7 dedicata al tema dei fertilizzanti – spiega – nella quale si discuterà dell’obiettivo di rendere maggiormente indipendenti gli Stati rispetto all’approvvigionamento di materie prime”.

SU MERCOSUR “ACCORDO DIVERSO DA 20 ANNI FA, RAFFORZATI I CONTROLLI”

“Guardiamo con favore agli accordi internazionali con i quali si eliminano le barriere tariffarie e non tariffarie, anche con riferimento al Mercosur che contente il progressivo abbattimento dei dazi su prodotti di cui l’Italia è leader indiscussa, oltre a proteggere 57 indicazioni geografiche. Sin da subito il governo italiano ha però posto una condizione fondamentale per l’adesione: le regole che valgono per i nostri produttori devono valere anche per i prodotti di Stati terzi che entrano in Ue, si chiama reciprocità ed è garanzia per le nostre imprese perché impedisce forme di concorrenza sleale. L’accordo Mercosur è molto diverso da quello avviato 20 anni fa, grazie all’impegno italiano, oltre alle clausole di reciprocità, sono state concordate robuste clausole di salvaguardia e un rafforzamento dei controlli delle merci”.

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