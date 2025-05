ROMA (ITALPRESS) – Unire competenze, visione e capacità operativa per accompagnare il sistema logistico italiano verso un futuro più efficiente, resiliente e sostenibile. Con questo obiettivo è stato firmato a Venezia un importante protocollo d’intesa tra il Freight Leaders Council, l’associazione che riunisce i principali attori della filiera logistica e Uir – Unione Interporti Riuniti, l’organizzazione che rappresenta a livello nazionale gli interporti italiani e la loro rete infrastrutturale a servizio della logistica integrata e dell’intermodalità.

L’accordo nasce dalla volontà comune di attivare un dialogo strutturato e programmatico tra due realtà complementari, che condividono la necessità di affrontare con approccio sinergico le grandi trasformazioni che stanno investendo il mondo del trasporto e della logistica: dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, dalla riforma normativa al rafforzamento dell’intermodalità.

Flc e Uir intendono così dare vita a un percorso condiviso per contribuire in modo attivo all’elaborazione di politiche pubbliche più efficaci, al rafforzamento della competitività nazionale e allo sviluppo di progetti con ricadute positive per imprese, territori e collettività.

“L’accordo siglato rappresenta un passo fondamentale per costruire una logistica di filiera che metta a sistema competenze, infrastrutture e innovazione. L’accordo prevede attività congiunte di ricerca, formazione, promozione e sviluppo progettuale, con l’obiettivo di costruire le condizioni per un ecosistema logistico realmente integrato, al passo con le trasformazioni in atto e capace di generare valore nel tempo”, ha dichiarato Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council.

“Siamo particolarmente orgogliosi di aver siglato questo protocollo con il Freight Leaders Council. Questo accordo rappresenta per Uir una straordinaria opportunità per rafforzare il dialogo tra infrastrutture, imprese e istituzioni, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise per una logistica più moderna, sostenibile e competitiva”, ha sottolineato Matteo Gasparato, presidente di Unione Interporti Riuniti.

