L’occhialeria italiana vale 5.6 mld, 29 marchi in mostra a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Una combinazione di tradizione artigianale e innovazione industriale: è il settore dell'occhialeria italiana, che conta circa 830 aziende attive e 19.000 addetti lungo l'intera filiera produttiva, generando un valore della produzione di oltre 5,6 miliardi di euro. Un vanto del made in Italy. Il meglio dell'occhialeria italiana si è messo in mostra a Parigi, dove 29 marchi hanno avuto l’opportunità di presentare le loro collezioni in occasione dell'"Italian Eyewear Exhibition", evento organizzato da Agenzia ICE-Italian Trade Agency, in collaborazione con ANFAO-Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici. Modelli iconici dei marchi selezionati sono stati presentati a un pubblico di 250 buyer, operatori del settore e giornalisti attraverso performance che hanno animato la serata, introdotta dall’attrice Adriana Karembeu. Durante la serata, anche uno show-cooking dello Chef stellato italiano Simone Zanoni. L’industria dell’occhialeria italiana è caratterizzata dalla forte propensione all’esportazione: circa il 90% della produzione è destinato ai mercati esteri. In Italia vengono anche prodotti più del 50% dei marchi concessi in licenza nel mondo. Nel 2024 il valore complessivo delle esportazioni dell’occhialeria Made in Italy ha superato i 5 miliardi di euro. fsc/gtr