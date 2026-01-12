Home Video News Pillole Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari”
Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari”
ROMA (ITALPRESS) - "Per la prima volta con risorse certe che abbiamo inserito in legge di bilancio, 257 milioni di euro, diamo seguito alla proposta di legge per il riconoscimento del cosiddetto caregiver familiare". Lo afferma in conferenza stampa dopo il Cdm il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in merito al disegno di legge "in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare". sat/gsl