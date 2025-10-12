Locatelli “La sicurezza sul lavoro un impegno concreto che coinvolge tutti”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi, in occasione della 75 Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, il pensiero va a tutte le persone che hanno perso la vita o sono rimaste ferite mentre svolgevano il proprio lavoro, e alle loro famiglie. I dati sono sempre impressionanti e la sicurezza non può essere trattata come un semplice e formale adempimento ma quale impegno concreto che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini. Garantire condizioni di lavoro sicure significa tutelare la dignità e la vita di ogni persona e ringrazio tutte le persone e le associazioni che sono in prima linea e portano la loro testimonianza anche nelle scuole. Grazie in particolare a chi ogni giorno, con professionalità e responsabilità, promuove la cultura della prevenzione per rendere più consapevoli le persone e più sicuri i luoghi di lavoro”. Lo scrive sui suoi canali social il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

