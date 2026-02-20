Lo sport italiano in campo per l’ambiente, siglato accordo Coni-Conai

MILANO (ITALPRESS) - Lo sport italiano in campo per l’ambiente. Nel corso di un evento a Casa Italia a Milano, moderato dal giornalista sportivo Massimo Callegari, il Coni e Conai hanno siglato un Protocollo che fino al 31 dicembre 2028, in coincidenza con la conclusione del quadriennio olimpico in corso, porterà riciclo, linee guida ambientali e cultura della sostenibilità dentro stadi e manifestazioni in tutto il Paese. L’intesa Coni-Conai - firmata alla presenza tra gli altri di due campioni olimpici del Team Italia come Valentina Rodini e Fausto Desalu - introduce un elemento innovativo: la definizione di linee guida per la gestione sostenibile degli eventi sportivi, con particolare attenzione alla corretta raccolta differenziata e alla valorizzazione di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro. f12/fsc/gsl