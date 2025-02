NAPOLI (ITALPRESS) – “Vediamoci davanti al pub”. Iniziano così i messaggi social tra due ragazzi di Torre del Greco, nel napoletano. Manca poco alla mezzanotte e i protagonisti di questa vicenda che poteva finire in tragedia hanno 18 e 20 anni. Tra i due c’è una fidanzatina contesa che ha lasciato il 18enne per il ragazzo più grande. Il giovane appena maggiorenne non accetta la fine di questa relazione e pretende dal rivale che si vedano. Il 20enne accetta di incontrarsi ed è proprio sul marciapiede dall’altro lato rispetto a quel locale – in presenza di altri ragazzini – che avviene la discussione. Il litigio si trasforma in pochi minuti in zuffa e infine termina in aggressione. Il 18enne impugna un’arma e sferra quattro fendenti al ragazzo. Il colpo più importante raggiunge il polmone. Interviene il proprietario della paninoteca che ha visto i tafferugli da lontano. Il commerciante carica in macchina il 20enne e corre all’ospedale Maresca. I sanitari si prendono cura del 20enne che presentava quattro lesioni da arma bianca tra cui la più grave “pneumotorace a sinistra”. I medici contattano il 112 e i carabinieri raggiungono la struttura sanitaria ricostruendo in fretta la vicenda. Partono le ricerche del 18enne. Si va prima a casa del giovane e i suoi genitori – preoccupati per le sorti del proprio figlio – non sanno dove sia ne tantomeno cosa sia accaduto. I carabinieri raggiungono anche l’abitazione della minorenne fidanzatina contesa ma del 18enne nessuna traccia. Poi, percorrono le strade di Torre del Greco in una spasmodica ricerca del ragazzo che potrebbe fare del male ad altri ma a anche a se stesso quando verso le 3 di notte una pattuglia viene avvisata dai genitori del 18enne. Nell’auto di papà e mamma anche il minorenne. All’incrocio tra via Nazionale e via Lava Troia, i genitori consegnano il ragazzo ai carabinieri. Gli smartphone e le conversazioni social saranno sequestrate e i testimoni sentiti. Il 18enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale. L’arma non è stata rinvenuta.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

