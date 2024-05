CINEY (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ stata grande Italia agli Europei Master a squadre di Ciney, in Belgio. Dodici medaglie in altrettante gare, trionfo nel medagliere con quattro ori, sette argenti e un bronzo. Un bilancio super per i Veterani della scherma azzurra, ai quali sono andati i complimenti del presidente federale Paolo Azzi: “Un’autentica prova di forza. Gli azzurri sono saliti dodici volte sul podio, con tutte le squadre schierate in pedana, vincendo nettamente il medagliere, un risultato eccezionale e che testimonia la bontà del lavoro svolto dal settore Master. Alle nostre atlete e ai nostri atleti, che hanno reso orgogliosi tutta la scherma italiana anche in questi Europei, ai loro tecnici e alle società in cui lavorano quotidianamente, ai referenti d’arma e all’intero movimento vanno miei più sinceri complimenti che ho trasmesso personalmente al presidente dell’Amis, e capo delegazione in Belgio, Leonardo Patti. La costanza, la determinazione e lo spirito di squadra dei nostri Master sono, non mi stancherò mai di ripeterlo, un esempio per tutti gli appassionati del nostro sport. E questi risultati ne sono il meritatissimo premio”. Così il presidente dell’Amis (Associazione Master Italiani di Scherma) Leonardo Patti, capo delegazione azzurro in Belgio: “Ancora una volta torniamo dai Campionati Europei a squadre con un risultato strepitoso: 12 squadre su 12 a podio e 11 finalissime disputate con 4 ori e 7 argenti. Una volta raggiunto il top è sempre difficile mantenere il livello di eccellenza, ma abbiamo dimostrato di esserne capaci. Sono orgoglioso di rappresentare questi atleti che, col loro impegno e i loro sacrifici, danno lustro a tutta scherma italiana nel mondo. Ringrazio gli atleti, tutto lo staff che lavora sempre con estrema professionalità e la Fis per il supporto fornito”, ha concluso Patti.

