NAPOLI (ITALPRESS) – “L’Italia riparte, Napoli ti aspetta”: uno slogan che infonde fiducia nel futuro e invita alla resilienza quello scelto dal Comune partenopeo e Poste Italiane per presentare stamattina, nello Spazio Filatelia di via Monteoliveto, un francobollo speciale. Speciale perchè nella stessa giornata Poste Italiane e il ministero dello Sviluppo Economico hanno emesso altri cinque omologhi della serie Turistica “il patrimonio naturale e paesaggistico”. Un’iniziativa dedicata ad alcune grandi città del Paese: Roma, Milano, Firenze, Venezia, Palermo, oltre a Napoli naturalmente. Una tiratura complessiva di due milioni e 70 mila francobolli del valore di 1,10 euro per ciascuna affrancatura.

“Attraverso questa meravigliosa forma d’arte che è il francobollo il Ministero dello Sviluppo Economico ha voluto dare un messaggio di ripartenza dopo questo periodo di crisi così lungo – racconta il direttore di Filatelia Poste Italiane Enrico Menegazzo -. Attraverso le nostre città più belle, attraverso anche scorci particolari e una piccola forma d’arte capace di raccontare grandi storie, lo scopo è proprio quello di invitare l’Italia a rialzarsi. Il francobollo di Napoli è particolarmente suggestivo e rappresenta Piazza del Plebiscito immortalata all’alba da un’angolazione particolare dalla quale si vede anche il Vesuvio”, spiega Menegazzo descrivendo l’immagine ritratta con la tecnica dell’acquerello prendendo come riferimento uno splendido scatto realizzato dalla fotografa dell’Ufficio comunicazione del Comune di Napoli, Velia Cammarano.

Allo Spazio Filatelia, il francobollo, stampato dal Poligrafico e Zecca dello stato, è stato protagonista della cerimonia dell’annullo postale con tanto di timbro messo dal sindaco partenopeo Luigi de Magistris, presente alla cerimonia in compagnia dell’assessore al turismo Annamaria Palmieri. “E’ molto bella questa iniziativa che con un francobollo lega Napoli al mondo senza confini – afferma l’inquilino di Palazzo San Giacomo -. Le poste uniscono le persone in tutte le parti del mondo e Napoli è una città attrattiva a livello mondiale, lo è stata sempre di più in questi anni. Noi – conclude Dema – vogliamo ripartire esattamente da lì: cultura, turismo, bellezza, rinascita, solidarietà e vicinanza a chi sta soffrendo”.

(ITALPRESS).